Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii si Europa ar trebui sa traga invataminte, in principal in materie de testare si carantina in masa, din lupta tarilor din Asia pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, noteaza agentia Bloomberg.Raspandirea coronavirusului i-a adus pe oficialii din domeniul…

- Brexit-ul, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, intuneca perspectiva strainilor care traiesc in Regatul Unit, in care romanii reprezinta cea de-a doua comunitate de migranti - 500.000 persoane, intre polonezi si indieni.

- Aproape o jumatate de milion de romani, printre ei și moldoveni care dețin cetațenia romana, au aplicat pentru statutul de rezident in Marea Britanie pana la Brexit. Un numar de 498.700 de romani au aplicat pana la la 31 ianuarie 2020 pentru statutul de rezident, a anunțat Ambasada Romaniei de la Londra.…

- Regatul Unit da un exemplu restului Europei eliberandu-se, apreciaza liderul Brexit Party Nigel Farage, relateaza BBC News.Farage vrea ca Marea Britanie sa faca comert cu o Europa de tari suverane si egale cu ea, care sa ”nu mai primeasca niciodata ordine” de la UE. ”Acest moment marcheaza…

- Potrivit lui Macron, retragerea Marii Britanii din UE "trebuie sa ne faca sa reflectam". "Acest Brexit este posibil (...) pentru ca nu am schimbat suficient Europa noastra, pentru ca am facut prea des din ea tapul ispasitor al propriilor noastre greutati", a spus presedintele francez, intr-o declaratie…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii comunitatii britanice de afaceri din Romania, angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii relatiilor bilaterale, odata cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 ianuarie,…

- Nicușor Bratu, un roman in varsta de 47 de ani, a locuit ilegal mai bine de un an in Belfast, deși avea interdicție de a mai intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii.El a fost arestat miercurea trecuta și a oferit o explicație halucinanta, nu știa ca Irlanda de Nord face parte din Marea…