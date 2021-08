VIDEO: Ştiţi ce este această maşinărie şi ce pulverizează pe străzile din Iași? Platformele apartin Salubris, iar apa pulverizata cu putere pe deasupra carosabilului are rolul de a reduce poluarea cu microparticule. Iata cum functioneaza! De ceva vreme, iesenii au putut sa vada pe strazile principale ale orasului instalatii ciudate montate pe platforma unui camion, prin care se pulverizeaza cu putere un lichid – probabil apa. Masinaria atrage atentia tuturor, cu atat mai mult cu cat nu e limpede care este menirea ei si, nu in ultimul rand, starneste oarecare ingrijorare mai ales in randul celor atinsi de particulele fine suflate de tunul instalat pe camion. In lipsa unei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​"Un obiectiv major pentru noi este sa devenim prima alegere în piața serviciilor convergente din România. Un pas înainte în aceasta strategie este reprezentat de aprobarea condiționata a Comisiei Europene pentru tranzacția prin care Orange a semnat pentru achiziția pachetului…

- Peste 80% din cazurile de Covid inregistrate in ultima saptamana in Romania au fosr raportate la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Numarul cazurilor de COVID care provoaca ingrijorare a ajuns la 1.860, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Dintre acestea, cele mai multe sunt cu varianta Alpha, tulpina britanica, 1.699, iar pe un trend crescator se afla tulpina Delta, cu 127 de cazuri, informeaza Agerpres. Institutul National…

- Traim in era schimbarilor climatice unde poluarea ne afecteaza din ce in ce mai mult sanatatea și calitatea vieții. Un nou studiu publicat in PLOS One prezinta țarile cele mai poluante de pe planeta, potrivit alephnews.ro. In topul celor mai expuse riscului poluarii se afla Singapore, Rwanda,…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba2127700,012.Arad23693-1**0,033.Argeș2748100,034.Bacau2610120,015.Bihor29290206.Bistrița-Nasaud1189020,027.Botoșani1419810,028.Brașov4369100,019.Braila1330200,0110.Buzau1258900,0111.Caraș-Severin1149200,0212.Calarași1006400,0113.Cluj5765120,0614.Constanța4298560,0215.Covasna85570016.Dambovița2251120,0117.Dolj2671300,0318.Galați2767000,0119.Giurgiu1103300,0220.Gorj921900,0121.Harghita829000,0122.Hunedoara2288210,0323.Ialomița1079610,0124.Iași4246610,0325.Ilfov4516520,0526.Maramureș2042700,0127.Mehedinți83390028.Mureș2398710,0129.Neamț1899100,0130.Olt1463200,0331.Prahova3548010,0532.Satu…

- BUCUREȘTI, 7 iul – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a anunța ca ieri, 6 iulie, la Jakarta, sub co-președinția lui Serghei Lavrov și a ministrului afacerilor externe al Republicii Indonezia, Retno Marsudi, a avut loc o intalnire speciala a conducatorilor din domeniul Afacerilor…

- Brașovul și alte șapte orașe vor avea campusuri pentru invațamant dual. Suma alocata este de 300 de milioane de euro și este cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Zece campusuri pentru tinerii care vor studia in invațamantul dual vor fi construite in mari orașe din țara, fondurile…

- “MAMBricolaj, magazin de bricolaj cu un concept unic destinat atat producatorilor de mobila, persoanelor ce au ca hobby bricolajul cat si publicului larg, tinteste o cifra de afaceri de 70,6 milioane lei pentru 2021, in crestere cu peste 70% fata de anul 2020, pe fondul extinderii accelerate a retelei…