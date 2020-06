Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene meteorologice neobișnuite pentru sfarșitul primaverii, s-au inregistrat marți in județul Alba. In mai multe zone ale județului a batut grindina. In comuna Livezile, cantitatea de gheața și lapovița care a cazut a facut ca drumurile devina albe. Meteoplus a publicat o serie de fotografii din…

- Un Ferarri a fost puternic avariat duminica dupa-amiaza, in comuna Șugag din județul Alba. Mașina s-a infipt in gardul unei gospodarii, poliția urmand sa stabileasca imprejurarile accidentului.

- Primaria Unirea a anunțat pe contul de Facebook al instituției ca in comuna au fost confirmate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus. Toate cele trei persoane au fost internate și au o stare buna. Alte 7 persoane au fost izolate la domiciliu. Este vorba despre membri ai familiilor celor trei…

- Ziarul Unirea Barbat din comuna Intregalde, ce se plimba cu mașina deși avea permisul suspendat, prins de polițiști Potrivit IPJ Alba, la data de 13 aprilie 2020, in jurul orei 17,20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 K, un autoturism condus de un barbat…

- Un cititor Alba24 ne-a semnalat luni apariția unei tentative de scam/phishing prin email, in numele Poliției Romane. Reprezentanții instituției au atras atenția, intr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, ca mesajele sunt false și sfatuiesc cetațenii sa nu le deschida. Polițiștii au…

- Un barbat din Ighiu s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicire combaterii bolilor, deoarece nu a respectat masurile de izolare impuse de autoritați. Mai exact, dupa ce s-a intors din Germania nu a repsectat masura de izolare obligatorie de 14 zile și a plecat cu mașina inspre Cluj-Napoca. Fapta barbatului…

- Un stalp de electricitate care statea sa se prabușeasca pe drum, dupa ce un Matiz s-a ”proptit” violent in el, le-a dat emoții șoferilor care au trecut, vineri dimineața, pe strada Principala din localitatea Vinerea. Potrivit imaginilor postate pe Facebook, stalpul era puternic inclinat și susținut…