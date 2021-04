Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| Act de VANDALISM in Alba Iulia: mai multe bunuri au fost distruse in zona pistei de bicicliști de la Mamut In cursul acestui weekend a avut loc un act de vandalism in Alba Iulia. Mai multe bunuri au fost distruse in zona pistei de bicicliști de la Mamut. Conform unor poze transmise de…

- Au inceput lucrarile de modernizare a pistei de atletism, din incinta stadionului „Cetate“ Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat in cursul zilei de 04.03.2021, pe pagina personala de facebook, ca au inceput lucrarile pentru modernizarea pistei de atletism. Aceasta investiție este…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața, in giratoriul aflat in zona Pieței agroalimentare Cetate din Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, cel mai probabil dupa ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. Evenimentul rutier s-a produs in giratoriul aflat la intersecția dintre Bulevardul Revoluției…

- FOTO ȘTIREA TA| Muncitorii au luat cu asalt blocurile „M”, din Alba Iulia. Continua lucrarile pentru reabilitarea și creșterea eficienței energetice Proiectul pentru reabilitarea blocurilor „M”, din zona Bulevardului Transilvaniei, sunt continuate de catre Primaria Municipiului Alba Iulia. Astfel, au…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma intr-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani al Chișinaului, pe strada Alba-Iulia. Ar fi luat foc un apartament de la etajul noua al edificiului. La fața locului au intervenit echipaje ale pompierilor. Știrea…

- FOTO ȘTIREA TA| Zeci de locuri de parcare libere, dupa ce șoferii „descurcareți” evita parcarile cu plata și staționeaza pe locurile rezidențiale ale blocurilor Mai mulți șoferi „descurcareți” din Alba Iulia au inceput sa evite zona de parcare a Bulevardului Tranislvaniei, unde tarifele sunt considerabil…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Taxele și amenzile pentru parcari au PUSTIIT centrul Cetații din Alba Iulia. Zona roșie, cea mai scumpa pentru șoferi Parcarile cu plata din Alba Iulia au „pustiit” de-a dreptul multe din zonele cele mai frecventate din oraș, din cauza șoferilor care au fost cel mai probabil…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| „Peisaj” demn de Peștera Scarișoara, in Alba Iulia. SLOIURI de gheața au fost formate in pasajul din Cetate, din cauza scurgerilor de apa „Peisaj” demn de Peștera Scarișoara, in Alba Iulia. SLOIURI de gheața au fost formate in pasajul din Cetate, din cauza scurgerilor de…