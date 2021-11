VIDEO ȘTIREA TA| Lucrări de mântuială la un canal din Micești: „Intră apa pe oameni în casă și pe terenuri” VIDEO ȘTIREA TA| Lucrari de mantuiala la un canal din Micești: „Intra apa pe oameni in casa și pe terenuri” VIDEO ȘTIREA TA| Lucrari de mantuiala la un canal din Micești: „Intra apa pe oameni in casa și pe terenuri” Dupa ploaia torențiala din noaptea de luni spre marți, apa a intrat pe mai multe terenuri și case din cartierul Micești din cauza unui canal colector care nu mai face fața. Imaginile surprinse marți, 9 noiembrie, de catre un cititor al ziarulunirea.ro, arata cum apa se scurge din canal prin gradina omului. Aceasta s-a intamplat, dupa parerea cititorului din cauza canalului „lucrat… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

