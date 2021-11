Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA: Capcane nocturne la Alba Iulia. Cum au fost lasate nesemnalizate gropile pe o strada din oraș Mai mulți cititori Alba24 au semnalat ca in Alba Iulia, in zona magazinului Kaufland, cateva gropi lasate in carosabil fara nici un semn de avertizare reprezinta adevarate capcane pentru mașini,…

- In Brașov, strazile sunt pline noaptea de animale salbatice. De aceasta data o vulpe a fost surprinsa dand tarcoale unui tomberon de gunoi, dar „cumatra” a fost izgonita din zona de o pisica, informeaza Bizbrasov.ro . Intalnirea dintre cele doua animale a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in…

- VIDEO ȘTIREA TA: ACCIDENT pe strada Calea Moților din Alba Iulia. O mașina a ajuns pe trotuar, in zona unei stații de autobuz Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe strada Calea Moților din Alba Iulia, sectorul de drum dintre municipiu și cartierul Micești. Din primele informații, in evenimentul…

- Accident la Alba Iulia: Șofer ranit dupa ce doua mașini s-au lovit, pe strada Alexandru Ioan Cuza Un barbat din Aiud a fost ranit intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza. Mașina pe care o conducea a fost lovita de alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- Dacia Spring, primul model electric de serie al marcii autohtone Dacia a fost surprinsa duminica de un cititor Alba24, in trafic, in centrul municipiului Alba Iulia. Autoturismul 100% electric ofera o autonomie de pana la 305 km și poate fi incarcat pana la 80% in aproximativ 50 de minute. Noua Dacia…

- Modul in care a ales sa-și lase mașina un șofer, in parcarea unui supermarket din Alba Iulia a atras atenția unui cititor Alba24. In imagini se vede un SUV ce ocupa doua locuri rezervate persoanelor cu handicap. Fara sa aduca in discuție neaparat faptul ca persoana respectiva poate nu avea dreptul sa…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer MORT de BEAT a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un autoturism ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer MORT de BEAT a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un autoturism Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc miercuri, 25 august 2021, in…

- Trei oi au fost surprinse miercuri de un cititor Alba24 in timp ce se plimbau nestingherite pe strazile din zona centrala a municipiului Alba Iulia. Animalele nu pareau deranjate de trafic și s-au oprit sa se joace cu niște arbuști tuia aflați in fața unui restaurant de pe strada Petru Dobra. Incidentul…