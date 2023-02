Stiri pe aceeasi tema

- DRAMATIC… O femeie din Vaslui, in varsta de 68 de ani, a sfarșit in aceasta dimineața chiar in fața clinicii Recumed, din zona Crucea Garii, din municipiul Vaslui. Martorii spune ca persoana era pe strada, iar la un moment dat i s-a facut rau și a cazut. Cei care au vazut situația au alertat imediat…

- FOTO ȘTIREA TA| Strada plina de gropi și inecata in noroi sau sufocata de praf, in inima cartierului Micești: ”Se face ceva și cu strada Abrudului din Alba Iulia?” Strada plina de gropi și inecata in noroi sau sufocata de praf, in inima cartierului Micești: ”Se face ceva și cu strada Abrudului din Alba…

- Pompierii bacauani au fost alertați, astazi, pe strada Calugareni din Bacau, la blocul 5, unde a izbucnit un incendiu intr-un apartament la etajul doi. La fața locului a ajuns o autospeciala cu apa și spuma, precum și o platforma cu scara. Incendiul a fost localizat intr-un apartament și stins. Au ars…

- ALTERCAȚIE… Un barbat din județul Vaslui a fost injunghiat in a doua zi de Craciun pe o strada din municipiul Craiova. Barbatul ar fi fost agresat de mai mulți tineri, iar, la un moment dat, unul dintre ei l-a lovit cu un cuțit in zona abdominala. Potrivit polițiștilor, totul s-a intamplat pe fondul…

- Neti Sandu este una dintre cele mai longevive prezențe de la Pro TV. Astrologul este mereu gata sa le ofere oamenilor informații, in fiecare dimineața, cu privire la semnele zodiacale de care aparțin, insa noi suntem aici sa va deslușim misterul legat de coafura ei: poarta sau nu peruca Neti Sandu?…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe strada Bucium. Un autoturism marca Volkswagen a intrat in coliziune cu un TIR. In urma impactului a rezultat o victima, iar pagubele materiale sunt serioase.…

- FOTO ȘTIREA TA| DEZASTRU pe o strada din Sebeș, odata cu vremea rea: Balți și noroi, intr-un cartier rezidențial DEZASTRU pe o strada din Sebeș, odata cu vremea rea: Balți și noroi, intr-un cartier rezidențial O strada care ține de un cartier rezidențial al municipiului Sebeș s-a transformat intr-o…

- VIDEO ȘTIREA TA: Caprioara suprinsa pe o strada din Alba Iulia, duminica seara O caprioara a fost suprinsa duminica seara, pe strada Valea Popii din Alba Iulia, in zona Parcului Dendrologic. In zona au fost vazute frecvent animale salbatice, vulpi, caprioare și chiar porci mistreți, care coboara de…