- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a vorbit, dupa ședința de Guvern de miercuri, despre Dosarul Mineriadei. Dosarul nici acum nu a fost soluționat, la trei decenii de la evenimente. „La raspundere nu-i poate trage decat justiția. Pentru anumite fapte avem legislație, dar pentru unele Inspecția Judiciara…

- La aproape o saptamana dupa ce Inalta Curte de Justiție a Regatului Unit a desființat, practic, Justiția din Romania prin anularea extradarii omului de afaceri Puiu Popoviciu, ministrul Justiției, Stelian Ion, și-a facut curaj sa aiba, public, o reacție. Stelian Ion a comentat, in cadrul unei conferințe…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, s-a referit, dupa ședința de Guvern de miercuri, la Dosarul Mineriadei, care nici acum, la 30 de ani de la acele evenimente, nu a fost soluționat. "La raspundere nu-i poate trage decat justiția. Pentru anumite fapte avem legislație, dar pentru unele Inspecția…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, le-a transmis judecatorilor ca au cheltuit 25% din creditele bugetare pana in martie 2021 si ca instantele risca sa ramana fara bani in acest an. El sustine ca nu sunt bani pentru plata salariilor restante si le cere magistratilor sa faca economii in plus de 10%.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, in cadrul unei discutii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, ca in ultimii ani "am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania". "Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat, luni, ca a fost desemnata o persoana de legatura pentru Italia, care va ajuta Romania in cooperarea cu autoritatile italiene in privinta persoanelor condamnate definitiv in tara noastra si care se afla pe teritoriul italian, precizand ca semnalele in acest…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat cu expertii Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului European privind Statul de Drept, despre stadiul proiectului de lege pentru desfiintarea SIIJ, procesul de modificare a legilor justitiei, noua Strategie Nationala Anticoruptie si activitatea ANABI. "Apreciem…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, se arata deranjat de faptul ca UDMR și-a permis sa emita puncte de vedere cu privire la desființarea SIIJ. El catalogheaza negocierile finale cu UDMR drept „nefericite”. El a spus ca UDMR a votat infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…