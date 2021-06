Stiri pe aceeasi tema

- La aproape o saptamana dupa ce Inalta Curte de Justiție a Regatului Unit a desființat, practic, Justiția din Romania prin anularea extradarii omului de afaceri Puiu Popoviciu, ministrul Justiției, Stelian Ion, și-a facut curaj sa aiba, public, o reacție. Stelian Ion a comentat, in cadrul unei conferințe…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca isi doreste sa gaseasca acele solutii astfel incat in primul rand magistratii sa isi doreasca sa ramana in sistem, fiind chestionat de pensionarea fostei sefe DIICOt la 48 de ani, informeaza News.ro. „Ma intereseaza sa venim cu propuneri care se fac in…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a comentat situația celor doi oameni de afaceri Puiu Popoviciu și Alexander Adamescu. El susține ca subiectele raman in discuție, atata timp cat partea romana gasește o soluție pentru cele doua cazuri. CONTEXT: Va reamintim ca Puiu Popoviciu poate ramane in Anglia.…

- Curtea a descris cazul lui Popoviciu ca fiind „extraordinar”, scrie publicația britanica „Doughty street chambers” Este pentru prima data cand Inalta Curte a decis ca extradarea unei persoane solicitate de catre un stat membru al UE reprezinta un risc real de „negare flagranta” a drepturilor sale, conform…

- Una dintre principalele teme de campanie a Alianței USR – PLUS, eliminarea pensiilor speciale, nu va fi onorata decat parțial. Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR – PLUS) recunoaște ca nu pot fi legal eliminate anumite categorii. „Sunt discutii care se deruleaza. Vor fi prezenti la aceste discutii…

- Modul de calcul al valorii pensiei magistraților și al vechimii in munca vor fi modificate, pentru a nu mai exista situații in care pensia sa fie mai mare decat salariul sau persoane care vin pentru scurta perioada in magistratura sa se poata retrage in scurt timp din funcție. Ministrul Justiției a…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a trimis vineri Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare proiectele de modificare a Legilor Justitiei. Citește și: Scenariu PSD - Intram la guvernare pana la Craciun! (surse)Modificari esențiale la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii:…

- Totodata, se pare ca „superimunitatea” magistraților revine. Guvernul a adoptat proiectul de desființare a Secției Speciale in februarie.Ministrul Justiției - Stelian Ion considera ca desființarea acestei secții inseamna „o normalizare, o promisiune, un punct clar in programul de guvernare”.Consiliul…