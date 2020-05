Stiri pe aceeasi tema

- Obligatorie, recomandata sau facultativa: prezentam mai jos un rezumat al masurilor luate de autoritatile nationale din lumea intreaga in privinta purtarii mastilor sanitare, realizat cu ajutorul retelei de birouri detinute de AFP pe plan mondial. Obligatorie in intreaga tara Peste 50 de tari impun…

- Cine va beneficia de acest sprijin „Foarte probabil vom prelungi masura somajului tehnic. Nu ne-am hotarat daca pentru doua saptamani, pana la inceputul lui iunie, sau pentru inca o luna, dar cu siguranta o vom prelungi, si zilele acestea, pana la sfarsitul saptamanii, o sa luam o decizie, functie si…

- Romania se afla in stare de urgența din cauza pandemiei de coronavirus, iar romanii sunt obligați sa ramana in casele lor, insa in acest timp drujbele mafiei iși fac treaba! Astfel, in doar cateva zile, o padure intreaga de stejar, veche de peste 100 de ani, a disparut pur și simplu, iar ministrul Mediului…

- Ora Pamantului (Earth Hour) 2020 a fost marcata, sambata, in izolare de o lume intreaga, in contextul pandemiei de coronavirus.La Bucuresti, Palatul Cotroceni s-a alaturat miscarii si a oprit iluminatul. Institutii, monumente si piete din Statele Unite ale Americii, Grecia, Serbia, Germania au ramas…

- In vederea prevenirii și limitarii extinderii COVID19 pe raza județului Botoșani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ecoproces Botoșani, vine cu o serie de recomandari in privința gestionarii deșeurilor generate atat de cetațenii aflați in izolare la domiciliu cat și de cei aflați in carantina.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru Guvern este important ca economia sa functioneze si a anuntat ca in sedinta Executivului de miercuri va fi adoptat un prim set de masuri "absolut necesare" si cu "efecte benefice clare", care vizeaza, in special, domeniile puternic afectate de efectele…

- Denise Rifai și echipa de la Legile Puterii de la Realitatea Plus intra in izolare. Decizia a fost luata in urma cu puțin timp și a fost determinata de prezența in platoul emisiunii, joi seara, a vicepremierului Raluca Turcan. Aceasta din urma a intrat in izolare fiind printre contacții senatorului…