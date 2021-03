Angajati ai Societatii de Transport Bucuresti (STB) vor fi prezenti in statiile si in mijloacele de transport ale companiei, incepand de luni, pentru a oferi calatorilor informatiile necesare unei calatorii sigure si eficiente, in cadrul unei actiuni de intensificare a prevenirii infectarii cu coronavirus, potrivit unui comunicat. "Incepand de astazi, Societatea de Transport Bucuresti STB SA intensifica actiunile de prevenire a infectiei cu SARS-COV 2. Avand in vedere hotararea CMBSU nr. 19 ce impune noi restrictii anti-Covid pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei cu Covid-19, Societatea…