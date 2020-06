Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat duminica in capitala belgiana Bruxelles pentru a protesta impotriva rasismului si a violentei politiei, in contextul valului de proteste declansat dupa moartea afro-americanului George Floyd in cursul arestarii sale, la sfarsitul lui mai, in SUA, relateaza dpa. Circa 10.000…

- Statuia unui comerciant de sclavi din Bristol a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste anti-rasism din Marea Britanie generate de moartea lui George Floyd.In semn de solidaritate cu miscarea „Black Lives Matter”, mii de oameni s-au adunat la un protest, in Bristol, Marea Britanie,…

- Statuia din Bristol a unui negustor de sclavi a fost daramata de pe soclu, duminica, de protestatarii adunati pentru a doua zi de manifestatii anti-rasism din Marea Britanie, relateaza BBC, potrivit news.ro.Protestatarii din Bristol au folosit franghii pentru a da jos statuia din bronz a lui…

- Un sondaj realizat pentru sindicatul international al jucatorilor, FIFPro, publicat luni, a aratat ca mai mult de unul din zece fotbalisti au afirmat ca se confrunta cu simptome depresive din cauza perioadei actuale de inactivitate cauzata de incetarea competitiilor, informeaza lequipe.fr, potrivit…

- „La Bamba” este o piesa folk Mexicana din zona Veracruz, cunoscuta publicului larg pentru versiunea lui Ritchie Vales din 1958. Piesa are o istorie mult mai veche, de aproape 300 de ani, dupa unele surse și de obicei se canta la nunți. Sclavi aduși din Africa in zona Veracruz din Mexic au creat un nou…

- Stramosul direct al omului, Homo erectus, ar fi aparut cu cel putin 150.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, in Africa de Sud, conform unui nou studiu, citat joi de Press Association. Concluziile, care se bazeaza pe fragmente de craniu descoperite recent intr-un sit din apropierea orasului…