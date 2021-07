Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de o luna de la descoperirea șocanta a ramașițelor a 215 copii pe locul unui fost pension , in Canada, inființat in urma cu un secol, miercuri, 23 iunie, sute de schelete ale altor copii indigeni au fost gasite in morminte nemarcate la o alta fosta școala catolica, informeaza Deutsche Welle…

- Patru membri ai unei familii musulmane au fost ucisi si un baiat de 9 ani a fost ranit intr-un atac „premeditat” comis la London, un oras din sudul provinciei canadiene Ontario. Victimele au fost lovite intenționat de un șofer de camion, potrivit BBC . Individul și-ar fi planuit gestul criminal, potrivit…

- Papa Francisc s-a declarat îndurerat duminica dupa descoperirea a 215 schelete de copii pe terenul unei foste scoli catolice pentru elevi indigeni din Canada si a cerut respectarea drepturilor si a valorilor culturale ale populatiilor amerindiene, scrie Reuters, citata de Agerpres.Totusi,…

- Regina Elisabeta a vizitat nava pavilion a Marinei Regale, in baza Portsmouth, inaintea calatoriei operaționale inaugurale pe care nava o va face catre zone marine asiatice, relateaza Rador. Portavionul HMS Queen Elizabeth va conduce o flotila alcatuita din zece nave de razboi britanice și ale aliaților…