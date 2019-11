​​VIDEO Staţiunea de schi din Georgia devenită populară în urma unui incident care ar fi putut fi tragic Gudauri, o statiune de schi din Georgia, se bucura în prezent de o mare popularitate în rândul turistilor, dintr-un motiv gresit, și anume o înregistrare video înspaimântatoare, cu un telescaun defect aruncând oamenii de la înalțime, care a devenit virala în urma cu doi ani, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.



Înregistrarea video cu telescaunul din Gudauri din care cadeau schiori si snowboarderi la fiecare curba a avut milioane de vizualizari în mediul online.



&"Deodata, oameni din toata lumea au aflat ca poti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gudauri, o statiune de schi din Georgia, se bucura in prezent de o mare popularitate in randul turistilor, dintr-un motiv gresit, o inregistrare video inspaimantatoare, cu un telescaun defect aruncand oamenii de la inalțime, care a devenit virala in urma cu doi ani, scrie dpa.com preluat de mediafax.Inregistrarea…

- În perioada 1.09 – 30.09 2019 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4888 camere cu 10091 locuri. În perioada 1.01 – 30.09.2019 au fost cazati 509411 turisti, din care 105809 turisti straini (reprezentând 22,8% din totalul…

- Un control ANAF la un restaurant din Mamaia s-a tranformat intr-o experiența deloc placuta pentru un inspector al Fiscului. Doi reprezentanți ai ANAF au fost filmați in timp ce intrau intr-un restaurant din Mamaia. La un moment dat, unul dintre cei doi inspectori n-a fost atent pe unde merge și a cazut…

- Peste 98% dintre adolescenții din Coreea de Sud au folosit in anul 2018 telefonul mobil. Majoritatea prezinta semne de dependența și au fost internați in centre de reabilitare pentru a se putea vindeca.

- Garda Civila a confiscat 50 de kilograme de alimente periculoase pe aeroportul din Zaragoza, din bagajele pasagerilor din Romania. Potrivit unor surse din Benemerita, citate de abc.es, controalele au fost efectuate la sfarșitul lunii septembrie, in bagaje aparținand pasagerilor care au ajuns in Zaragoza…

- „La Radio Romania votul moțiunii nu a fost transmis, ca era muzica pe post și PSDiștii din SRR ascultau muzica. Așa ca ascultatorul nu a aflat ca a cazut guvernul, deși platește sa fie informat corect”, a scris fosta jurnalista a radioului public Cerasela Radulescu pe Facebook. Informația nu e insa…

- Politia Romana a anuntat ca, odata cu debutul anului universitar, cele cele 1.177 de unitati de invatamant superior vor fi incluse in itinerariul patrulelor de politie. Din verificarile efectuale, politistii au constatat ca 92,69% dintre unitati sunt asigurate cu paza. La inceput de an universitar,…

- Continentul este numit Greater Adria (Marea Adria). Este de dimensiunea Groenlandei si s-a desprins de Africa de Nord pentru a fi ingropat, in urma cu 140 de milioane de ani, in sudul Europei, unde astazi exista Italia. „Uitati de Atlantis”, a spus Douwe van Hinsbergen, autorul studiului si…