David Beckham a asteptat vineri 12 ore la coada pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta a II-a, alaturi de mii de alti oameni. Beckham, in varsta de 47 de ani, a fost zarita in afara Westminster Hall, unde va ramane sicriul Reginei, pana luni inainte sa inceapa inmormantarea acesteia. Potrivit unui videoclip surprins de reporterul BBC Vicki Young, fostul sportiv s-a imprietenit rapid cu oamenii cu care a asteptat. „Cu totii am sarbatorit si am spus povesti", a spus el in videoclip. Young l-a intrebat pe Beckham cum se simtea dupa saptamana emotionanta. „Toti trecem prin asta", a raspuns el.…