(Video) Startul lucrărilor pe Autostrada A3 Nădășelu-Zimbor-Poarta Sălajului In premiera, Asociația Pro Infrstructura prezinta startul lucrarilor pe Autostrada A3 Nadașelu-Zimbor-Poarta Salajului, doua tronsoane legate intre ele (43 de km) in județele Cluj și Salaj. Contractele au fost atribuite in iunie respectiv decembrie 2020 și insumeaza doua miliarde de lei fara TVA. Vedeți filmarea din drona aici: Antreprenorul general (UMB), pregatește terenul pentru excavații și... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

