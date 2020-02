Stiri pe aceeasi tema

- CEC a dat astazi start procesului electoral din circumscripția uninominala Hancești, transmite MOLDPRES. Conform planului calendaristic aprobat de CEC, din 15 ianuarie pana pe 24 ianuarie, se pot depune dosarele pentru inregistrarea grupurilor de inițiativa care vor colecta

- Ziarul Unirea Harta naționala a DEFICITULUI de medici. Care sunt localitațile din Alba unde nu este niciun medic de familie și unde sunt insuficienți pentru a acoperi populația Harta naționala a DEFICITULUI de medici. Unde sunt localitațile din Alba unde nu este niciun medic de familie și unde sunt…

- A baut pana și-a pierdut mințile. Un barbat de 63 de ani și-a lovit mortal amicul de pahar, de 43 de ani, pana acesta si-a dat suflarea. Crima avut loc luni, in jurul orei 16:00, in satul Negrea, raionul Hancești, in locuinta unui alt barbat, cu care cei doi au consumat alcool.

- Ziarul Unirea Licitație de peste 13 milioane de lei pentru construirea unui pod nou peste Mureș, la Șeușa, plus repararea drumurilor de acces in comuna Ciugud Licitație de peste 13 milioane de lei pentru construirea unui pod nou peste Mureș, la Șeușa, plus repararea drumurilor de acces in comuna Ciugud…

- Trei tineri au fost descoperiți luni seara, 16 decembrie, fara suflare intr-o casa la Hincești, iar doi medici de pe ambulanța care au fost la fața locului, au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de un BMW in timp ce traversa strada. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:25, pe strada Mihail Kogalniceanu din orașul Hincești. Potrivit poliției din Hancești, victima, o femeie in varsta de 34 de ani, traversa strada in afara trecerii de pietoni,…

- Au ramas pe drumuri chiar in prag de iarna. O familie cu patru copii din satul Loganesti, raionul Hancesti, cere cu disperare ajutorul oamenilor cu inima mare, dupa ce casa in care locuiau a ars complet si odata cu ea speranta unei vieti normale.

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 20 noiembrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…