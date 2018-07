Noi informații despre starea pilotilor care s-au catapultat din avionul prabușit in Bacau au fost facute publice de Ministerul Apararii. Cei doi barbați raniți in incidentului au fost transportați pe calea aerului la Spitalul Militar din București, unde vor primi ingrijiri din partea unei echipe formata din mai mulți medici specialiști in urgența. Comandorul Marcel Bresug, unul dintre piloții avionului IAR 99 Șoim care s-a catapultat , a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Militar din București. Militarul, in varsta de 41 de ani, a fost preluat, in jurul orei 17, de o echipa multidisciplinara…