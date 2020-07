Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, vineri dimineata, ca pe mai multe drumuri din tara sunt instituite restrictii de circulatie din cauza inundatiilor. Potrivit unui comunicat de presa, este vorba despre: * judetul Hunedoara - trafic rutier blocat pe DN 66A Uricani - Campul lui Neag, la…

- In aceasta seara, cel tarziu maine, viitura de pe raul Prut va ajunge in dreptul localitaților Hudești și Radauți Prut, din județul Botoșani. Motiv pentru care zeci de persoane din zona de pericol au fost deja evacuate.

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 102 case, 151 de curti si 236 beciuri subsoluri. Cele mai afectate judete de aversele torentiale sunt Bistrita Nasaud si Hunedoara.De asemenea, cele 152 de persoane evacuate preventiv din locuinte,…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 1144: Alte 3 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 3 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 1144 Deces 1142 Femeie, 73 ani, județ Hunedoara. Data confirmare: 13.05.2020…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj, in a doua zi de stare de alerta. Astazi, 16 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 253 persoane se afla in carantina 198 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 178 persoane depistate pozitiv cu…

- Romania va relaxa masurile luate in timpul starii de urgența, pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, iar ministrul Afacerilor Interne a anunțat noi reguli pentru organizarea de nunți, botezuri ori inmormantari.

- Alerta epidemiologica la o fabrica de conserve din Sibiu, unde patru muncitori sunt infectați cu noul coronavirus. 80 dintre cei aproape 600 de angajați ai fabricii, au fost puși in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact direct cu aceștia. O colega a celor patru angajați infectați cu coronavirus,…