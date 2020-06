Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus. „Daca as fi fost primar, as fi avut grija sa existe…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 12.00, de ce a disparut din spatiul public in timpul pandemiei. Se teme ca PNL ar putea merge pe mana unui candidat propriu? In ce relatie e cu USR? Cum o va invinge pe Gabriela…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a propus, duminica, un plan de masuri pentru protectia populatiei si relansarea economiei, masuri in competenta Primariei Capitalei. Printre acestea se numara limitarea accesului in parcuri, mentinerea masurii de inchidere a locurilor de joaca, spalarea…

- Candidatul USR - Plus si PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca sunt luni de zile de cand se tot vorbeste despre testarea in masa a bucurestenilor, pentru COVID -19, dar ca pana acum nici macar un sofer de autobuz nu a fost testat. Nicusor Dan mai crede ca Primaria Bucuresti nu se afla…

- Cornel Șfaițer, manager la Sepsi, propune ca jucatorii și antrenorii sa poarte maștile și manușile de protecție inclusiv in intalnirile cu presa, inainte sau dupa meciurile de Liga 1. Anunțul facut de președintele Klaus Iohannis cum ca sportivii de performanța pot reveni la antrenamente a trezit lumea…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a criticat-o sambata pe Gabriela Firea pentru faptul ca a constatat abia azi ca a expirat contractul Primariei Capitalei cu groapa de gunoi Iridex de la Chiajna. „Gabriela Firea se spala pe maini de problema deseurilor”, a declarat Nicusor…