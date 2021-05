VIDEO ''Spiral'', al nouălea film din franciza ''Saw'', a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american Filmul horror american "Spiral", cel de-al noualea lungmetraj din franciza "Saw", a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, insa a obtinut incasari dezamagitoare, relateaza Xinhua. Potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, acest film distribuit de Lionsgate a vandut bilete in valoare de 8,7 milioane de dolari in primul sau weekend de proiectii in America de Nord. Specialistii se asteptau ca pelicula sa obtina in weekendul sau de debut incasari cuprinse intre 10 milioane si 15 milioane de dolari. "Spiral" este cel de-al noualea film din seria "Saw" si, totodata, cel de-al… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

