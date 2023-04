Potrivit unor surse ruse, un avion aparținand armatei ucrainene s-a prabușit in regiunea Bryansk din Rusia, iar pilotul ar fi fost reținut. Pilotul ucrainean, reținut in regiunea Bryansk, a spus ca scopul zborului a fost urmarirea liderului, apoi, la comanda liderului, era necesara fotografiarea unui anumit obiect. Pentru finalizarea sarcinii, i s-au promis bani. Potrivit […] The post VIDEO. Spion ucrainean capturat de forțele ruse, avand asupra sa armament pentru a o arunca in aer conducta de petrol Druzhba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…