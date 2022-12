Vicepremierul Andrei Spinu iși asuma decizia de a ceda Transnistriei intregul volum de gaze livrat de „Gazprom”, in schimbul unui contract de patru luni cu centrala electrica de la Cuciugan (MGRES). Astfel, in urmatoarele patru luni, cetațenii Republicii Moldova urmeaza sa plateasca in jur de patru lei pentru energia electrica livrata de MGRES. In același timp, in condițiile in care „Energocom” va cumpara de pe piața volumele de gaz folosite in dreapta Nistrului, nu se așteapta o schimbare a tarifului la gazele naturale, care este in prezent 29,27 de lei per metru cub. Astazi, Spinu a declarat…