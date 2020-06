Stiri pe aceeasi tema

- Este panica in randul autoritaților locale din Buzau din cauza exploziei de noi cazuri de coronavirus. Disperat ca transmiterea comunitara a noului coronavirus este tot mai evidenta, primarul Buzaului a luat decizia de a-i verifica personal pe cei responsabili sa aplice legea. Luna trecuta, un cartier…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a facut un apel catre toti parintii ca sa nu permita „accesul copiilor la terenurile de joaca din parcuri, zonele verzi, dar si curtile blocurilor, deoarece prezinta pericol de infectare cu coronavirus”.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Digi24 despre trendul infectarilor cu noul coronavirus din aceste zile. Medicul spune ca aparent stam bine, dar așteapta sa vada marți rezultatele analizelor facute luni, o zi de lucru. „Aștept cu nerabdare ziua de maine,…

- Depistarea infectarii cu SARS-CoV2 la bucuresteni Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Consilierii generali ai capitalei au aprobat un proiect ce presupune testarea a 11.000 de bucureșteni voluntari pentru depistarea infectarii cu noul coronavirus. Municipalitatea va plati 200…

- Continua sa vina vesti bune in privinta infectarilor cu COVID-19 in judfetul Timis. De la ultima informare facuta de Grupul de Comunicare Strategica, au aparut doar trei noi cazuri de imbolnaviri. In total, in Timis au fost infectate 454 de persoane. La nivel national au fost anuntate 327 de noi cazuri.…

- Primarul comunei Maureni, Brian Filimon, a facut un apel disperat, dupa ce in localitate a murit o femeie care ar fi fost infectata cu noul COVID-19. Femeia, preoteasa și asistenta medicala in comuna Maureni, a fost confirmata post-mortem cu coronavirus și a fost deja inmormantata, dar la nivelul…

- Cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis duminica membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan,…

- In contextul pandemiei de coronavirus, primarul municipiului Dej, Morar Costan a transmis un nou mesaj catre cetațenii orașului. ”Trecem printr-o perioada dificila cu care nu ne-am mai confruntat, o perioada in care toți trebuie sa ne responsabilizam pentru a depași aceasta situație provocata de virusul…