Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri ca negocierile cu PNL continua in privința premierului, precizand ca mandatul social-democraților este unul bine știut. ”Mandatul pe care noi l-am primit este ca din aceste negocieri sa ajungem la soluția in care PSD da premier. Daca acest mandat se schimba in urma negocierilor, datoria noastra este sa mergem in partid”, a spus Grindeanu. „S-au discutat scenarii. Pana cand nu vom ajunge la un scenariu care sa fie pus in practica sunt speculații. In acest moment, suntem intr-un studiu de negociere, atat noi, cat și PNL și UDMR. In momentul…