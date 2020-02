Stiri pe aceeasi tema

- Cascada Kinder este una dintre frumusetile Angliei, numai ca in ultima vreme s-a comportat un pic diferit si a ajuns sa fie cunoscuta si de cei care nu stiau pana acum de existenta ei. Vanturile puternice din Derbyshire s-au napustit asupra caderii de apa impiedicandu-i curgerea, desi inaltimea cascadei…

- Lee Howdle se plimba prin ceata in in Parcul National Peak District din Derbyshire, centrul Angliei, saptamana trecuta, cand si-a observat umbra proiectata in ceata, inconjurata de un curcubeu circular. „Umbra mea arata imens. Era in mijlocul unui curcubeu circular. Am facut cateva fotografii cu ea…

- Capitania Port Constanta Sud Agigea anunta ca "in data de 07.02.2020 la ora 11:30, am fost anuntati de reprezentantul firmei SC RIVER BROKERAGE SRL, in calitate de agent al navei, ca in dimineata zilei de 06.02.2020, SM Aurelio, pavilon Slovacia, acostat in dana TR 7, din cauza vantului foarte puternic,…

- Un numar de șapte unitați de invațamant din județul Timiș au fost inchise, astazi, ca urmare a vantului puternic. Potrivit Inspectoratului Școlar Timiș, este vorba de Școala Gimnaziala Bethausen, Școala Gimnaziala Ghilad, Școala Gimnaziala Ghizela, Școala Gimnaziala „George Garda” Manaștiur, Școala…

- Opt localitati din judet au ramas fara curent, miercuri seara, din cauza vantului puternic, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, col. Stefan Stoian. "Sunt fara energie...

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti seara, pe mai multe artere din tara, din cauza zapezii, a vantului si a vizibilitatii reduse. In judetul Harghita, pe DN 15, mai multe camioane nu pot inainta, dar se circula in conditii de iarna si pe DN 13 B. De asemenea, din cauza vantului, au fost…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de vant, valabila in 6 ianuarie, intre orele 6.00 si 22.00. In acest timp vor fi intensificari ale vantului, iar rafalele pot ajunge la 80 de kilometri pe ora.

- Veneția e in stare de alerta. Se pregatește sa infrunte din nou invazia apelor, din cauza vantului puternic din larg. Piata San Marco, aflata la cel mai mic nivel din Venetia, a fost din nou inundata...