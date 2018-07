Stiri pe aceeasi tema

- Doua spectacole aeriene programate sa aiba loc in urmatoarele doua weekend-uri au fost anulate, flota de MIG-uri 21 LanceR fiind in continuare consemnata la sol dupa prabusirea avionului MIG in Calarasi, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN).

- Dupa ce s-au sesizat, din oficiu, cu privire la producerea accidentului aviatic de la Borcea, cand, in urma prabușirii avionului MIG 21 LanceR, pilotul Florin Rotaru și-a pierdut viața, procurorii militari au inceput, astazi, urmarirea penala, in rem, asupra tragediei de sambata.

- O aeronava MiG 21 Lancer, din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetesti, s-a prabusit sambata, in jurul orei 13.30, la aproximativ 10 km nord de locatia bazei aeriene. Mii de oameni se aflau in zona si participau la evenimentele dedicate Zilei Portilor Deschise, la Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe…

- A Mig 21 Lancer that was participating in the air show organized on the occasion of the Borcea airbase Open Day crashed mid-flight near the Fetesti toll station, aeronautical sources told AGERPRES; the same sources report the pilot made a lucky escape and is alive. Secretary of State with the…

- Pilotul avionului prabusit sambata in timpul unui show aviativc a murit. El avea 36 de ani si era pilot-sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti. "Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabusita la Fetesti, si-a pierdut viata. Ofiterul era in…

- Un avion de tip MIG 21 s-a prabușit la baza aeriana Borcea, din județul Calarași, acolo unde se desfașura un exercițiu, de Ziua Porților Deschise.La fața locului se aflau peste 3000 de oameni. Se pare ca pilotul a facut tot posibilul sa evite mulțimea de oameni și s-a prabușit pe un camp din…

