VIDEO Spaţiile comerciale, demolate la staţia de metrou Ştefan cel Mare Evacuarea si demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului a inceput miercuri dimineata la statia de metrou Stefan cel Mare, a anuntat Ministerul Transporturilor. Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou a expirat vineri, 2 aprilie, conform unei notificari transmise de Metrorex firmei care administreaza aceste unitati. […] The post VIDEO Spatiile comerciale, demolate la statia de metrou Stefan cel Mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E scandal monstru la metrou, acolo unde are loc demolarea spațiilor comerciale deținute de sindicaliști și inchiriate. O vanzatoare a chemat poliția cerand sa ii fie aratate documentele in baza carora se face evacuarea chiriașilor și demolarea spațiilor. Ministerul Transporturilor anunța ca…

- Spatiile comerciale din statia de metrou Sefan cel Mare sunt demolate, in conditiile in care Metrorex a avertizat ca ar urma sa inceapa in aceasta saptamana procedurile de evacuare a acestor spatii - detinute de firma sindicatului - in conditiile in care termenul acordat pentru eliberarea acestora a…

- Evacuarea si demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului a inceput miercuri dimineata la statia de metrou Stefan cel Mare, a anuntat Ministerul Transporturilor. Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou a expirat…

- Ministerul Transporturilor anunța ca a inceput evacuarea și demolarea spațiilor comerciale de la metrou. Primele demolari au loc la stația de metrou Ștefan cel Mare. Termenul limita pentru eliberarea...

- Evacuarea si demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului a inceput miercuri dimineata la statia de metrou Stefan cel Mare, a anuntat Ministerul Transporturilor.

- Evacuarea si demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal la metrou, pe domeniul public, a inceput miercuri dimineata la statia Ștefan cel Mare, a anuntat Ministerul Transporturilor. In imagini se vede cum construcțiile incep sa fie puse la pamant. Termenul limita pentru eliberarea lor a expirat…

- Metrorex ar urma sa inceapa, in aceasta saptamana, procedura de evacuare a spațiilor comerciale de la metrou, dupa ce termenul acordat pentru eliberare a expirat in 2 aprilie. Spațiile comerciale de la...

- Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou expira vineri, 2 aprilie, conform unei notificari transmise de Metrorex firmei care administreaza aceste unitati. Intr-un comunicat remis AGERPRES in data de 25 martie, reprezentantii Metrorex precizau ca…