- A sustras bunuri din locuința unui cunoscut, folosindu-se de chei potrivite. Tanar din Cugir, REȚINUT de polițiști Un tanar de 22 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști pentru furt, dupa ce a sustras bunuri in valoare de 5.000 de lei din locuința unui cunoscut. Potrivit IPJ Alba, la data de 27…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost retinut pentru talharie si furt in forma continuata dupa ce ar fi sustras mai multe bunuri din trei masini lasate neasigurate, in municipiul Targu Jiu, si i-ar fi amenintat cu un obiect intepator pe doi barbati care l-ar fi surprins in timp ce fura dintr-un autoturism,…

- Polițiștii din Orhei deplasandu-se cu automobilul de serviciu pe strada 31 August din oraș au oprit la o trecere de pietoni pentru a ceda trecerea unui copil. Dupa staționare, mașina de serviciu a fost tamponata din spate de catre un VAZ 2109, care a fost la un pas de a lovi copilul și care dupa impactul…

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din Falești, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea a doua furturi. Potrivit Poliției, primul caz s-a intamplat pe 9 ianuarie. O femeie de 69 de ani a alertat oamenii legii pe faptul ca, in timp ce se deplasa pe o strada din oraș, o persoana necunoscuta,…

- Tanar de 20 de ani, din Blaj, REȚINUT de polițiști: A furat un scuter electric de 3.000 de lei din fața unei locuințe Uanar de 20 de ani, din Blaj, a fost REȚINUT de polițiști dupa ce a furat un scuter electric de 3.000 de lei din fața unei locuințe. Potrivit IPJ Alba, tanarul din Blaj a fost reținut…

- Un accident s-a produs pe strada Ștefan cel Mare din Balți. Doua automobile s-au tamponat puternic. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și medicii, informeaza nordnews.md .

- Ce se mai fura in Botoșani: Tanar din Albești, reținut pentru ca golea rezervoarele cu motorina Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanța de reținere, miercuri, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 29 de ani, din comuna Albești, cercetat sub aspectul comiterii…

- In urma apariției in spațiul public a unor imagini in care o persoana agreseaza un caine, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a dispus efectuarea de verificari, pentru identificarea persoanei care a comis fapta și luarea masurilor legale care se impun. In baza imaginilor video…