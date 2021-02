Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit poliției, explozia a avut loc la ora locala 14.50 (13.50 GMT).Explozia s-a produs intr-o zona industriala unde se afla și sediul central al lantului de supermarketuri Lidl.100 de persoane au fost evacuate din cladiri. Trei persoane au fost ranite și au fost transportate la spital. Potrivit…

- Devenit pentru unii un simbol al libertații de exprimare în Spania, rapperul Pablo Hasél, condamnat la închisoare pentru tweet-uri care atacau monarhia și poliția, a fost închis marți, potrivit AFP.”Nu ne vor aresta, nu ne vor face niciodata sa ne plecam, în…

- Un rapper condamnat la inchisoare pentru tweet-uri in care insulta monarhia si fortele de ordine a fost arestat marti dimineata in nord-estul Spaniei dupa ce politia a descins in universitatea in care acesta se baricadase luni, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Rapperul, pe nume Pablo Hasel,…

- Poliția din Grecia a anunțat, sambata, ca a capturat „324 kg de cocaina pura” in centrul orașului Salonic și a arestat trei persoane, presupuși lideri ai „unei rețele internaționale de trafic de droguri”, informeaza France Presse, citata de Agerpres . Cele trei persoane arestate sunt un albanez, un…

- Politia olandeza a anuntat miercuri ca a arestat peste 130 de persoane, in majoritate tineri, in a patra noapte de interdictie de circulatie pe timp de noapte, ca masura impotriva epidemiei, insa temerile legate de un nivel similar de violente ca in serile anterioare nu s-au concretizat, transmite dpa.…

- Politia olandeza a anuntat miercuri ca a arestat peste 130 de persoane, în majoritate tineri, în a patra noapte de interdictie de circulatie pe timp de noapte, ca masura împotriva epidemiei, însa temerile legate de un nivel similar de violente ca în serile anterioare nu…

- Situația epidemiologica generala și a focarelor, inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara = 1,53/1.000 locuitori Cazuri noi in ultimele 24 de ore = 91 Persoane reconfirmate pozitiv in ultimele 24 ore = 21 TOTAL POZITIVI = 1.672 PERSOANE…

- Furtuna Filomena, care a afectat centrul Spaniei, a adus cea mai mare ninsoare din ultimii 50 de ani și a provocat decesul a patru persoane. Traficul a fost paralizat in Madrid. Vremea rea se va menține ți...