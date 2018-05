Stiri pe aceeasi tema

- Militantii partidului stangii radicale spaniole, Podemos, au votat in numar mare in favoarea mentinerii in functie a cuplului de la conducerea sa dupa polemica declansata de vila lor recent achizitionata, potrivit rezultatelor votului anuntate duminica, relateaza AFP. Dupa dezvaluirile…

- Cuplul care conduce Podemos, partidul stangii radicale din Spania, și-a cumparat o vila luxoasa in periferia Madridului, o achiziție care ar putea avea un cost ridicat in plan electoral, scrie AFP.

- Secretarul general al partidului Podemos (stanga radicala spaniola), Pablo Iglesias, si partenera sa de viata, Irene Montero, purtatoarea de cuvant parlamentara a formatiunii, se afla in mijlocul unui scandal declansat de faptul ca si-au cumparat o vila de lux intr-o suburbie instarita a Madridului.

- Secretarul general al partidului Podemos (stanga radicala spaniola), Pablo Iglesias, si partenera sa, Irene Montero, purtatoare de cuvant parlamentara a formatiunii, s-au declarat dispusi sa renunte la mandatele lor in urma polemicii declansate in partid de vila pe care au achizitionat-o recent intr-o…

- Pentru Curtea Suprema din Spania, decizia instanței germane de a-l elibera pe Carles Puigdemont este "lipsita de rigoare". Mai multe indicii sunt in concordanța cu acuzațiile impotriva președintelui catalan demis și a altor lideri separatiști urmariți pentru revolta, a indicat marți divizia de recurs…

- „La data de 6.09.2017, inculpatul Ionescu Irinel, zis "Varagostea", s-a deplasat din Romania in Spania, localitatea Madrid, de unde a procurat contra sumei de 4.000 euro, cantitatea de 1.249 grame canabis, pe care a disimulat-o intr-un nou colet, printre alte bunuri, pe care la data de 12.09.2017, l-a…

- La Barcelona si la Madrid, mii de pensionari au iesit in strada incepand cu ora 11:00 (10:00 GMT). Mariano 'Rajoy, hotule, imi furi pensia!', scandau unii dintre protestatari. 'Exista o scadere a puterii de cumparare a celor cu venituri modeste', a declarat Emilio Zamora, pensionat…

- La mai putin de un an dupa ce a depus armele, organizatia separatista basca ETA se pregateste sa-si anunte dizolvarea, un epilog al celor aproape 60 de ani de lupte sangeroase care nu au dus la infiintarea unui stat independent care sa inglobeze teritorii din Franta si Spania, relateaza vineri AFP,…