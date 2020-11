Stiri pe aceeasi tema

- Catalonia a anuntat joi instituirea unei interdictii de intrare si iesire din aceasta regiune a Spaniei, ultima dintr-o serie de restrictii instituite de regiunile spaniole in urma accelerarii raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Masura vine in contextul in…

- Vaccinul RUTI impotriva COVID-19, dezvoltat de un cercetator la Spitalul Germans Trias i Pujol din Catalonia (Spania) si fabricat de compania farmaceutica Archivel Farma, este primul de origine spaniola care primeste autorizatia pentru a realiza teste clinice internationale care vor fi efectuate…

- Spania intra iar in stare de urgența. Guvernul impune noi restricții valabile pana in mai 2021 Spania a revenit la starea de urgența din cauza exploziei de cazuri de Covid-19 in aceasta țara. Premierul spaniol a anunțat ca va cere aliaților parlamentari sa sprijine prelungirea starii de urgența timp…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat duminica o noua stare de urgența intr-un efort de a reduce infecțiile cu coronavirus in creștere, impunand restricții locale pe timp de noapte și interzicand calatoriile intre regiuni in anumite cazuri, anunța Reuters. Starea de urgența va avea nevoie de aprobarea…

- În condițiile în care Spania se confrunta cu o explozie a cazurilor de Covid 19, numeroși parinți ezita sau chiar refuza sa-și trimita copiii la școala. Și aceasta, în ciuda amenințarilor cu amenzi din partea autoritaților, scrie AFP. "Ca sa înveți ai toata viața…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a exprimat marti ingrijorarea guvernului sau in fata revenirii puternice a epidemiei de coronavirus in regiunea capitalei Madrid, relateaza AFP. "Starea sanatatii publice si evolutia epidemiei la Madrid ne ingrijoreaza", a spus el intr-un interviu la postul de radio…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…

- Jumatate dintre noile cazuri de coronavirus detectate in Spania provin din Madrid și Catalonia, regiunile cele mai afectate și in perioada de varf a pandemiei. Ingrijorarea vine dupa diagnosticarea a tot mai multor persoane asimptomatice, care raspandesc virusul fara sa știe.