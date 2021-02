VIDEO Spania: Arestarea controversată a rapperului condamnat pentru postările antimornarhie Devenit pentru unii un simbol al libertații de exprimare în Spania, rapperul Pablo Hasél, condamnat la închisoare pentru tweet-uri care atacau monarhia și poliția, a fost închis marți, potrivit AFP.



&"Nu ne vor aresta, nu ne vor face niciodata sa ne plecam, în ciuda tuturor represiunilor&", a strigat, cu pumnul ridicat, acest rapper, escortat de polițiști, potrivit imaginilor cu arestarea sa difuzate la televiziunea spaniola.



"Statul fascist ma oprește. Moarte statului fascist!", a mai strigat el în timp ce se uita la camere la intrarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

