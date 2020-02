Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Juventus, sambata, in victoria cu Spal, scor 2-1, din etapa a XXV-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Cristiano Ronaldo a marcat in minutul 39, reusind al 21-lea gol in campionat, al 11-lea consecutiv. Citește și: Calin Popescu Tariceanu,…

- ​Napoli continua cursa de revenire în lupta pentru locurile care asigura prezența în competițiile europene. Formația antrenata de Gennaro Gattuso s-a impus în deplasarea de la Brescia, scor 2-1, și a urcat pe poziția a șasea în Serie A.Gazdele au deschis scorul prin Chancellor…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a ajuns la 50 de goluri marcate in 70 de partide disputate pentru Juventus Torino, dupa ce a inscris de doua ori din penalty in intalnirea castigata pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Fiorentina, duminica, in cadrul etapei a 22-a a campionatului…

- Juventus a invins-o pe Parma, cu scorul de 2-1, pe „Juventus Stadium”, in etapa cu numarul 20 din Serie A. Cristiano Ronaldo a adus victoria gazdelor, lusitanul trecandu-și in cont o „dubla”. In urma acestui rezultat, formația lui Maurizio Sarri s-a distanțat la patru puncte de Inter, ocupanta locului…

- Zlatan Ibrahimovici a inscris, sambata, primul gol de la revenirea la AC Milan, in partida din deplasare cu Cagliari, contand pentru etapa a XIX-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Milan s-a impus cu scorul de 2-0, datorita golurilor marcate de Rafael Leao ’46 si Ibrahimovici ’64.…

- Zlatan Ibrahimovic a înscris al doilea gol al formației AC Milan în victoria obținuta, în deplasare, împotriva celor de la Cagliari, scor 2-0.Suedezul l-a învins pe conaționalul sau Robin Olsen, în minutul 64, cu un șut pe jos. Pasa decisiva i-a aparținut…

- AS Roma a început anul cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2 cu Torino, în etapa a 18-a din Serie A. Andrea Belotti, capitanul torinezilor, a marcat ambele goluri ale partidei de pe Stadio Olimpico.Torino a deschis scorul pe Stadio Olimpico în prelungirile primei…

- AS Roma a câștigat cu 3-1 în deplasarea de la Verona, într-o partida contând pentru etapa a 14-a din Serie A. Grație acestui succes, echipa lui Paulo Fonseca se menține la doua puncte de locul al treilea, ocupat de Lazio.Golurile victoriei au fost marcate de Kluivert 17',…