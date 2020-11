VIDEO SpaceX trimite patru astronauţi pe Staţia Spaţială Internaţională În cadrul primului zbor de rutina dintr-o serie lunga, dupa cum spera Administratia Nationala americana pentru Aeronautica si Spatiu (NASA), SpaceX va lansa duminica noapte, din Statele Unite, patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune ce marcheaza pierderea monopolului de acces la spatiu al Rusiei, pe care l-a detinut timp de noua ani, relateaza AFP și Agerpres.



Trei americani, Michael Hopkins, Victor Glover si Shannon Walker si astronautul japonez Soichi Noguchi urmeaza sa decoleze duminica, la ora locala 19:27 (00:27 GMT, luni), de la Centrul Spatial… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

