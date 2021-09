Stiri pe aceeasi tema

- Turistii spatiali care se afla in acest moment pe orbita Terrei la bordul unei capsule a SpaceX au povestit vineri, in cadrul unei interventii video in direct, cum isi petrec timpul in spatiu, demonstrand cateva tumbe si cantand la ukulele, potrivit AFP. A fost totodata anuntata ora revenirii…

- Trei astronauti chinezi au revenit vineri pe Terra la finalul unei misiuni-record de trei luni in spatiu la bordul statiei spatiale chineze Tiangong, aflata in constructie, a anuntat televiziunea publica CCTV, potrivit AFP. Echipajul a decolat la mijlocul lunii iunie de pe teritoriul Chinei. Misiunea,…

- Patru turiști spațiali americani s-au angajat miercuri intr-o calatorie incredibila in imponderabilitate pe o nava spațiala SpaceX, unde trebuie sa petreaca trei zile orbitand Pamantul, fara un astronaut profesionist la bord, o premiera istorica. Racheta Falcon 9 a decolat la ora prevazuta, la 20:02…

- Cu ocazia celebrarii a patru ani de cand s-a intors din Spațiu, astronautul Jack Fischer a publicat pe contul sau de Twitter mai multe filmulețe care arata ce inseamna sa te intorci pe Pamant intr-o aeronava. Cand mergi in Spațiu și te intorci pe Pamant, e ca și cum te-ai arunca prin foc, spune Jack…

- Telescopul spatial James Webb, cel mai sofisticat si costisitor construit vreodata, ar trebui lansat pe 18 decembrie de o racheta Ariane 5 de la baza din Guyana Franceza. La proiectul de 10 miliarde dolari se lucreaza de peste 20 de ani, au fost o multime de amanari si noul telescop cantareste 6,5 tone.…

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…