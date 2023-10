Stiri pe aceeasi tema

- Momentele dificile pentru oamenii din Israel continua, dupa izbucnirea razboiului. Soția romanului dat disparut și rapit de teroriștii Hamas a ajuns in Romania, iar femeia vrea sa afle, cu orice preț, vești despre soțul ei. Aceasta este devastata de ultimele momente pe care le-a trait pana acum.

- Un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana, este ținut ostatic de teroriștii Hamas și s-ar afla undeva in Fașia Gaza. Barbatul a fost luat prizonier in ziua de 7 octombrie 2023, cand membri ai Hamas, veniți din Gaza, au atacat zone din sudul Israelului. Soția barbatului cu dubla cetațenie este…

- Soția romanului ținut ostatic de teroriștii Hamas a oferit un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Sambata seara, Ministerul de Externe a anunțat ca un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana este ostatic in Fașia Gaza.

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- Estavana Polman (31 de ani), handbalista la Rapid și iubita fostului mare fotbalist Rafael van der Vaart (40), a vorbit despre o posibila implicare a olandezului in fotbalul romanesc. In aceste momente, Rafael van der Vaart locuiește in Romania, alaturi de Estavana, care joaca handbal la CS Rapid. Ex-fotbalistul…

- „In ceea ce privește Fașia Gaza, Forțele Armate Israeliene se pregatesc pentru o operațiune terestra masiva. Pentru a diminua numarul victimelor in randul civililor, le-am cerut sa evacueze nordul Fașiei Gaza inspre sud. Altfel, ar putea fi foarte periculos. Hamas a incercat sa ii blocheze in diferite…

- Inițiativa legislativa prin care sunt propuse pedepse mai dure daca o persoana condamnata la inchisoare nu se preda in 7 zile va fi prezentata in ședința de Guvern programata joi, 12 octombrie, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, așa cum i-am informat…

- Președintelele Romaniei, Klaus Iohannis, a mulțumit atat instituțiilor din Romania, cat și partenerilor externi, pentru aportul adus in salvarea romanului ținut ostatic tinp de 8 ani in Burkina Faso.