VIDEO Șoșoacă rămâne cu avertisment Senatul a respins, luni, in sedinta secreta, contestatia Dianei Sosoaca la sanctiunea care i-a fost aplicata. Șoșoaca a primit un avertisment scris și nu mai poate reprezenta Senatul in relatiile interne si externe pentru un interval de trei luni. Solutionarea contestatiei a fost facuta cu votul majoritatii senatorilor prezenti. Pe 26 aprilie, Diana Sosoaca a […]

