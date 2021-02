Politistii din Iasi au deschis o ancheta, dupa ce senatorul AUR, Diana Sosoaca, a facut o petrecere la un restaurant. Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Dianei Sosoaca. Senatoarea i-a facut dedicatii lui Raed Arafat, iar pe imagini se vad mai multe persoane care danseaza si canta. IPJ Iasi a anuntat ca face verificari pentru a stabili situatia de fapt si masurile care se impun. The post (VIDEO) Sosoaca, petrecere cu dedicatii pentru Arafat appeared first on Cotidianul RO .