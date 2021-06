Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata OUG care face posibila decontarea navetei elevilor. ”Este un pas, un prim pas important, in rezolvarea unei probleme care treneaza de mai mult timp”, a transmis ministrul Educatiei.

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind decontarea navetei elevilor, Ministerul Educatiei avand anul acesta in buget 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimati, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Sorin Cimpeanu. ‘Ministerul Educatiei a fundamentat un echilibru intre…

- Naveta elevilor va fi decontata in sume stabilite, miercuri, prin ordonanța de Guvern, valoarea medie a unui abonament fiind de 770 de lei per elev pentru 34 de saptamani. Pentru prima data in Romania, va fi platita și naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministrul Educației,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca bugetul ministerului are 100 de milioane de lei pentru decontarea navetei elevilor. Conform ministrului, decontarea navetei se va face chiar daca distanta intre scoala si domiciliul elevului depaseste 50 de km. „In bugetul Ministerului Educatiei se regasesc…

- Actualul Ministru al Educației, Sorin Cimpeanu iși propune sa schimbe sistemul de invațamant romanesc. Pașii sunt mici, pentur moment, dar oficialul este optimist. Printre modificarile pe care le-a anunțat sunt și cele legate de cum se va deconta transportul elevilor. Noile modificari ar putea intra…

- „Pandemia a amplificat problemele cronice ale invatamantului romanesc. Printre acestea, partea de echitate a fost o problema foarte importanta care a fost accentuata pe parcursul pandemiei. Riscul de abandon scolar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esentiala.…