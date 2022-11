VIDEO. Soldații ruși beți au confundat unitatea militară cu frontul de luptă Pe rețelele de socializare a aparut un videoclip cu o lupta intre militarii ruși, in timpul careia soldații contractuali au atacat și s-au batut cu noii mobilizați, intr-o unitate militara din regiunea Kemerovo. Incaierarea a avut loc intre soldații contractuali ai brigazii 74 din orașul Yurga, regiunea Kemerovo, Federația Rusa.Soldații contractuali au inceput sa-i tarasca […] The post VIDEO. Soldații ruși beți au confundat unitatea militara cu frontul de lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

