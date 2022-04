VIDEO | Soldații ruși au deschis focul asupra unor civili ucraineni care protestau pașnic la Herson Trupele ruse au deschis focul, miercuri, asupra unei mulțimi care protesta in Herson. In imaginile publicate pe Twitter de Nexta se aud focuri de arma in timp ce oamenii fug in toate direcțiile. Intre timp, multi civili fug din Herson, oras situat in sudul Ucrainei, inainte de inceperea, miercuri, a ceea ce liderii ucraineni au numit un referendum fals organizat de Rusia, potrivit CNN.In imaginile aparute, miercuri, pe rețelele sociale, pot fi observați mai mulți protestatari care au ieșit in fața sediului administrației locale, ocupat de forțele rusești. Oamenii au protestat pașnic și au adus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

