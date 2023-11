VIDEO | Soldaţii israelieni au descoperit un tunel Hamas în incinta spitalului Al-Shifa din Gaza Soldatii israelieni au gasit un tunel folosit de militantii Hamas la spitalul Al Shifa din Gaza, a declarat armata, care a publicat o inregistrare video ce ar arata intrarea intr-un tunel, aflata intr-o zona exterioara a celui mai mare spital din Gaza, relateaza Reuters, citat de news.ro. Inregistrarea video, pe care Reuters precizeaza ca nu a putut sa o verifice imediat, arata o gaura adanca in pamant, plina de moloz si inconjurata de resturi de beton si lemn si nisip. Se pare ca zona fusese excavata: un buldozer apare in fundal. Armata a declarat ca trupele sale au gasit, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

