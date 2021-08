Incidentul a avut loc joi dupa amaiza in orașul Bocșa. Unul din polițiștii care dirija traficul a facut semn unui șofer care conducea un Ferrari sa opreasca. Conducatorul auto a incetinit, iar cand polițistul s-a apropiat de mașina a demarat in tromba, lovindu-l pe agent. Totul a fost filmat de camera de bord a unui […] The post VIDEO Șoferul unui Ferrari a lovit un polițist, in trafic. A fugit și a fost oprit cu focuri de arma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .