Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…

- Șoferul care a provocat un accident mortal pe DN10 este polițist in județul Buzau. Barbatul, in varsta de 24 de ani, s-a urcat baut la volanul mașinii și a intrat in coliziune cu un camion. Sambata dimineața, șoferul unui autoturism care se deplasa pe DN10, dinspre Buzau catre Brasov, a iesit in afara…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in drum spre Poiana Brasov. ”In jurul orei 02.45, politistii Biroului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Calea Poienii din municipiul Brasov, ar fi avut loc un accident rutier…

- Un autocar care circula pe ruta Chișinau-Kiev s-a rasturnat, sambata, in satul Miciurin, raionul Drochia. 9 cetațeni ucraineni au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit Poliției Replublicii Moldova, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe traseul…

- Salariul longevivului primar Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca trece de 28.000 lei brut, dar nici bucatareasa, șoferii sau portarii nu caștiga prost. Conform presei locale, din 2004, de cand Emil Boc este primar, salariile au crescut de 4 ori, iar numarul subordonaților sai s-a dublat. Emil Boc are,…

- Un șofer a incercat sa evite o caprioara care i-a sarit in fața pe DN 29 A și și-a facut praf Mercedesul, dupa ce a intrat in șanț și a ricoșat inapoi pe drum. In urma accidentului, mașina a sunat singura la 112, prin sistemul E-Call. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani a anuntat ca […]…

- Soferul unui autobuz incarcat cu calatori a pierdut controlul volanului si a cazut de pe un pod, in apropierea orasului Shibchar, din Bangladesh, accident in care si-au pierdut viata 19 persoane, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres. Numarul mortilor ar putea creste pentru ca unii dintre pasagerii…

- Tribunalul Bucuresti a dat publicitatii motivarea deciziei din 10 februarie, prin care Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si drogurilor (cocaina). Mario Iorgulescu avea discernamant in momentul…