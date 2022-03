VIDEO| Șoferul ”kamikaze” din Apuseni va fi sancționat contravențional: Precizări din partea IPJ Alba VIDEO| Șoferul ”kamikaze” din Apuseni va fi sancționat contravențional: Precizari din partea IPJ Alba Șoferul ”kamikaze” din Apuseni va fi sancționat contravențional: Precizari din partea IPJ Alba Polițiștii din Alba au depistat un autoturism abandonat, suspendat pe marginea acostamentului pe drumul național DN75. Autoturismul ar fi același cu cel prezent in imaginile surprinse de catre un participant la trafic și postate in mediul online, in care șoferul conducea extrem […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

