- Șoferii de TIR a filmat un mesaj pentru romanii care sunt ținuți in case de pandemia de coronavirus. Imaginile au devenit virale. The post Soferii de TIR, mesaj pentru romanii care sunt tinuti in case de pandemia de coronavirus (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Spania a devenit miercuri a doua tara cea mai afectata potrivit numarului de decese din cauza pandemiei de Covid-19, a carui expansiune "ameninta umanitatea intreaga", potrivit secretarului general al ONU, Antonio Guterres, scrie AFP.

- Economistul Nouriel Roubini, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University și fost consilier al lui Bill Clinton cand acesta era președinte al SUA, a declarat pentru The Guardian ca pandemia de coronavirus a dus la cea mai rapida prabușire a economiei din istorie.Despre efectul…

- Pandemia declarata in intreaga lume ii face pe bolnavii de coronavirus sa se gandeasca la ultimele lor dorințe, și nu la planurile lor de viitor. Altul a fost insa, deznodamantul pentru un pacient de COVID-19 din China, țara grav afectata de virus.

- „Stati acasa”, „Izolati-va”: sunt doua dintre recomandarile raspandite intens pe toate canalele pentru a evita contactele cu ceilalti si extinderea pandemiei de coronavirus, care loveste dur in aceste zile Italia.

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Plecat dintr-o piața de pește din China, noul coronavirus s-a raspandit in 159 de țari și teritorii, in circa trei luni. In total, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazur de infecție cu COVID-19. Aproape 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.Citește…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de…