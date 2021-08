Doi șoferi sunt cautați de polițiști dupa ce s-au intrecut, noaptea, cu mașinile pe un bulevard din Brașov, pe care circulau si alte autoturisme. In imaginile, care dureaza 57 de secunde și care au fost postate, miercuri, pe Facebook de Federatia Asociatiilor de Proprietari, se vede cum doua autoturisme se intrec noaptea pe un sens […] The post VIDEO/ Soferi teribilisti la Brașov. Au facut intrecere pe un bulevard circulat. Poliția ii cauta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .