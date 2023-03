VIDEO: șofer ucrainean, rupt de beat, pus la pământ de polițiști Șoferul unei cisterne de 30 de tone de combustibil a fost scos cu forța din cabina și pus la pamant de polițiștii bacauani dupa ce s-a incercat domolirea sa “cu vorba buna”. S-a constatat, ulterior, ca șoferul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool in aerul expirat. Articolul VIDEO: șofer ucrainean, rupt de beat, pus la pamant de polițiști apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

