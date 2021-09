VIDEO Șofer, luat la pumni pentru un loc de parcare. Agresorii au fost reținuți Scenele s-au petrecut in parcarea celui mai mare centru comercial din Craiova. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au ajuns in posesia poliției. Agresorii au fost identificați și reținuți. Este vorba de Trei frați și tatal lor. In imagini se observa cum șoferul unui BMW incearca sa parcheze, dar pentru ca […] The post VIDEO Șofer, luat la pumni pentru un loc de parcare. Agresorii au fost reținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

